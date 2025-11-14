El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Tui se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. La lluvia comenzará a intensificarse a medida que avance la jornada, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00, cuando se prevén tormentas acompañadas de precipitaciones significativas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, rondando los 13 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará niveles cercanos al 100% en varios momentos. Esta combinación de temperatura y humedad generará un ambiente bastante incómodo, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente y eviten salir a la calle si no es necesario.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 43 km/h, predominando de dirección sur y suroeste. Esta fuerza del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones peligrosas, especialmente en áreas expuestas. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, ya que el viento puede provocar la caída de ramas o incluso la voladura de objetos sueltos.

A lo largo del día, se espera que la lluvia sea intermitente, con momentos de mayor intensidad. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con un total estimado de hasta 5 mm en las primeras horas y continuando con intervalos de lluvia ligera durante el resto del día. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando hasta un 80% en las horas de la tarde, lo que podría generar descargas eléctricas y un aumento en la actividad eléctrica en la zona.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es fundamental reconsiderar los planes, ya que las condiciones climáticas no serán favorables. En resumen, hoy en Tui se anticipa un día de cielos cubiertos, lluvias persistentes y tormentas, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Manténganse informados y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.