El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la presencia de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente muy húmedo, con una humedad relativa que alcanzará el 94% en el periodo inicial, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad.

A medida que avance el día, las precipitaciones serán constantes, comenzando con 7 mm en la primera hora y disminuyendo ligeramente a 2 mm en la siguiente. Sin embargo, se prevé que las lluvias se intensifiquen en las horas posteriores, alcanzando hasta 5 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos clave, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tomiño se enfrenten a lluvias intensas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00.

Las tormentas también serán un factor importante, con una probabilidad del 70% de que se produzcan en las primeras horas y un aumento a 80% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas severas, que podrían incluir descargas eléctricas y ráfagas de viento.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables alrededor de los 13 grados durante la mayor parte del día, con ligeras variaciones que podrían llevarlas a 12 grados en las horas más frescas. Las temperaturas no alcanzarán niveles extremos, pero la combinación de la humedad y el viento hará que la sensación térmica sea más fría.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas más intensas. Esto podría contribuir a la sensación de inclemencia, especialmente durante las tormentas.

Los ciudadanos de Tomiño deben tomar precauciones al salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. Se recomienda evitar actividades al aire libre y estar atentos a las alertas meteorológicas. La jornada se caracterizará por un ambiente sombrío y húmedo, con la posibilidad de que las tormentas traigan consigo un alivio temporal a la sequía que ha afectado a la región en los últimos meses.

