El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará densa y oscura, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, se sentirá más frío debido a la alta humedad relativa, que rondará el 90% en las primeras horas y descenderá ligeramente a medida que avance el día. La sensación térmica podría ser más baja, especialmente durante los momentos de lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 53 km/h, predominando del sur. Estas ráfagas pueden generar una sensación de incomodidad, especialmente en áreas expuestas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas se mantiene alta, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor inestabilidad, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, con la posibilidad de tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, y la humedad relativa podría descender un poco, lo que ofrecerá un respiro temporal antes de que las condiciones se tornen nuevamente inestables por la noche.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.