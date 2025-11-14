El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se mantengan, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas centrales del día, y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 76% al 81%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 10 y 30 km/h. Las rachas máximas se esperan en torno a los 45 km/h, especialmente durante las primeras horas de la mañana y en la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.

La precipitación acumulada a lo largo del día se estima en aproximadamente 0.7 mm a 2 mm, con los momentos más intensos de lluvia concentrados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia podría disminuir, pero las tormentas seguirán siendo una posibilidad latente, con un 70% de probabilidad de tormenta en los periodos críticos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría mostrar intervalos nubosos, pero las condiciones de tormenta seguirán presentes, lo que podría generar un ambiente inestable. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, Silleda experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día propicio para actividades en interiores, y se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.