El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones comiencen a intensificarse, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 100%. Durante este periodo, se espera una acumulación de hasta 1.4 mm de lluvia.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 60 km/h en las horas más intensas, especialmente entre las 23:00 y las 00:00. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas. Las rachas de viento serán más fuertes en la tarde, con velocidades de hasta 54 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre y generar oleaje en la costa.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes altas hacia la tarde, aunque las tormentas podrían continuar intermitentemente. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, con un 75% entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes y visitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy será predominantemente nublado, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento fuerte que podría complicar las actividades al aire libre. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planean salir, y que se mantengan informados sobre posibles alertas meteorológicas.

