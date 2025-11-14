El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se intensificarán a lo largo del día. La descripción del estado del cielo indica que se prevé un ambiente "cubierto con tormenta y lluvia escasa", lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas, con un total estimado de 6 mm de lluvia en las primeras horas y continuando con intervalos de lluvia a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que indica que es casi seguro que se experimentarán lluvias. Además, la probabilidad de tormenta se sitúa entre el 70% y el 85% en diferentes intervalos del día, lo que refuerza la necesidad de precaución.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 15 grados . En la mañana, se espera que la temperatura sea de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con rachas que alcanzarán hasta 58 km/h, predominando del sur. Estas condiciones de viento pueden contribuir a la intensidad de las tormentas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si se encuentran al aire libre.

A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, pero las tormentas continuarán siendo una posibilidad constante. La tarde podría traer un ligero alivio en la intensidad de las lluvias, aunque las tormentas seguirán presentes. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que mantengan precaución.

En resumen, hoy en Salvaterra de Miño se anticipa un día marcado por la inestabilidad climática, con tormentas y lluvias que dominarán el panorama. Es fundamental que los residentes se mantengan informados y preparados para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.