El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando tormentas que podrían intensificarse en ciertos momentos. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo adversas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será casi una certeza. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 19:00 y las 21:00. La lluvia será escasa en algunos momentos, pero no se descartan episodios de mayor intensidad.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando desde el sur con rachas que alcanzarán hasta los 42 km/h en su punto máximo. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente durante las horas de mayor actividad del viento. Las rachas más fuertes se prevén entre las 22:00 y las 23:00, por lo que se recomienda precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa. Esto, combinado con las tormentas y la lluvia, podría generar un ambiente incómodo para actividades al aire libre. Se aconseja a los residentes de Salceda de Caselas que tomen precauciones, especialmente si planean desplazamientos o actividades en exteriores.

A lo largo del día, se alternarán momentos de nubosidad con claros, pero la tendencia general será hacia un cielo cubierto. La tarde podría ofrecer breves intervalos de calma, pero no se debe bajar la guardia, ya que las tormentas pueden reanudarse rápidamente. En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad climática, con tormentas, lluvia y viento, lo que sugiere que es mejor permanecer en casa o planificar actividades bajo techo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.