El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y de nuevo entre la 7:00 y las 13:00. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevén intervalos de tormenta que podrían intensificar la precipitación.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 15 grados . A primera hora, la temperatura será de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con 23 km/h y aumentando gradualmente. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de tormenta y lluvia escasa que podrían aparecer en cualquier momento. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% durante las primeras horas y se mantiene alta a lo largo del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Es recomendable que los habitantes de Ribadumia tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad de tormentas. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial. Además, se aconseja evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento fuerte y la lluvia.

En resumen, el día de hoy en Ribadumia se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para afrontar la jornada de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.