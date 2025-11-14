El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con cielos cubiertos y la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipa un ambiente muy nuboso, con tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, lo que podría resultar en una sensación térmica algo más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para algunas personas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En los periodos más intensos, las rachas de viento podrían llegar a ser de hasta 53 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y afectar actividades al aire libre.

A lo largo del día, se espera que las tormentas sean más frecuentes, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75%, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las lluvias, aunque escasas en algunos momentos, podrían ser intensas en ráfagas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será mayormente nublado y tormentoso, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de viento fuerte y tormentas puede generar situaciones complicadas, por lo que es aconsejable mantenerse informado a través de los canales meteorológicos oficiales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.