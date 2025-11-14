El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Pontevedra se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que indica un inicio de jornada complicado. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevé que las tormentas continúen, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones serán constantes, acumulando hasta 9 mm en total, especialmente en las horas centrales de la jornada. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Pontevedra necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante hoy, soplando desde el sur con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre.

A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , lo que, aunque no es excesivamente frío, puede resultar incómodo debido a la humedad y el viento. La sensación térmica podría ser más baja, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas.

En la tarde, se espera que las tormentas sean más intensas, con una probabilidad de tormenta del 75% en los periodos de la tarde y la noche. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes, lo que podría causar interrupciones en el suministro eléctrico en algunas áreas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora. El cielo permanecerá cubierto y las lluvias continuarán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. La temperatura descenderá a unos 13 grados , y la humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es.

En resumen, Pontevedra enfrentará un día de tormentas y lluvias, con temperaturas moderadas y un viento notable. Es un día para mantenerse informado y tomar precauciones, especialmente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.