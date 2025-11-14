El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las condiciones atmosféricas indican que se presentarán tormentas y lluvias escasas, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría generar acumulaciones de agua en las calles y un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura se mantendrá relativamente constante, oscilando entre los 11 y 14 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas centrales del día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, hará que la sensación térmica sea más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Esta intensidad del viento, junto con la lluvia, podría provocar que las condiciones se sientan más adversas, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse, sobre todo en áreas donde el viento pueda afectar la visibilidad o la estabilidad de estructuras temporales.

A lo largo del día, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a los 7 mm. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, con un leve respiro hacia la noche, aunque no se descartan chubascos aislados. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, alcanzando hasta el 70% en algunos periodos, lo que podría generar descargas eléctricas y un aumento en la actividad eléctrica en la zona.

Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de cielo completamente cubierto, lo que limitará la visibilidad y podría afectar las actividades al aire libre. Para aquellos que planean salir, es recomendable llevar paraguas y ropa impermeable, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Pontecesures vivirá un día de noviembre caracterizado por la lluvia, el viento y temperaturas frescas, lo que invita a los ciudadanos a mantenerse informados y preparados para las inclemencias del tiempo.

