El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Ponteareas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 75% en los periodos de la mañana y la tarde. Las nubes oscuras dominarán el paisaje, y se espera que la lluvia se haga presente, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total a lo largo del día.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, lo que, combinado con la alta humedad relativa que rondará el 95%, generará una sensación de frío y malestar. La humedad alcanzará su punto máximo en la mañana, con valores del 98%, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa y persistente.

A medida que avance el día, las condiciones de tormenta se intensificarán, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de precipitaciones se mantiene en un 100%. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, y se prevé que la precipitación acumulada en este periodo sea significativa. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles inundaciones en zonas bajas y para la acumulación de agua en las calles.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 33 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y dificultar la movilidad en la zona. Es recomendable que los peatones y conductores tomen precauciones adicionales al desplazarse.

A lo largo de la tarde, las temperaturas podrían experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 15 grados , pero esto no será suficiente para mitigar la sensación de frío provocada por la humedad y el viento. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja a los conductores que reduzcan la velocidad y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En resumen, Ponteareas enfrentará un día complicado en términos meteorológicos, con cielos cubiertos, altas probabilidades de tormenta y lluvia, y un viento notable. Se recomienda a la población que permanezca atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.