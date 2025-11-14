El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias significativas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 a 12 grados durante la mayor parte del día. Esta temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que oscilará entre el 84% y el 100%, creará una sensación de frío y un ambiente húmedo. La humedad alcanzará su punto máximo en las primeras horas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 10 y 21 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 43 km/h en algunos momentos, especialmente durante las tormentas. Esto podría generar un ambiente ventoso que, junto con la lluvia, podría afectar la visibilidad y las condiciones en las carreteras.

La precipitación acumulada a lo largo del día se estima en alrededor de 2 a 3 mm, con intervalos de lluvia escasa y momentos de mayor intensidad. Las tormentas podrían ser acompañadas de descargas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo para actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones y eviten salir sin un paraguas o impermeable.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de más lluvias. La probabilidad de tormentas se mantiene alta, con un 80% de posibilidad en los periodos de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para cambios bruscos en el tiempo.

En resumen, el día en Ponte Caldelas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias. Se aconseja a la población que permanezca atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.