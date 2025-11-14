El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé un cielo cubierto con tormentas, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que la lluvia será una constante.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 14 grados a lo largo del día. Este rango de temperatura, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 80% durante gran parte del día. Esta combinación de humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente.

En cuanto a la precipitación, se espera que caigan entre 6 y 9 litros por metro cuadrado, con picos de lluvia más intensa en las horas de la tarde. Las tormentas que se prevén pueden traer consigo lluvias escasas, pero persistentes, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones en las carreteras. Los conductores deben extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 41 km/h, principalmente del sur y sureste. Este viento puede intensificar la sensación de frío y contribuir a la inestabilidad del tiempo. Es recomendable asegurar objetos en exteriores que puedan ser arrastrados por el viento.

A lo largo del día, las tormentas se irán alternando con momentos de cielo cubierto, pero la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 75% en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque pueda haber breves intervalos de calma, es probable que se produzcan nuevas tormentas en cualquier momento.

Los ciudadanos de Poio deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad. La combinación de tormentas, lluvia y viento fuerte puede generar condiciones complicadas, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

