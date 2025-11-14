El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con un 100% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 90% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 26 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormenta se mantiene alta, con un 80% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto implica que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo para quienes se encuentren en la calle o en actividades al aire libre. Es recomendable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar situaciones que puedan ser peligrosas.

A medida que avance la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. La temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, mientras que la humedad seguirá siendo un factor predominante. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, donde se puede disfrutar de un ambiente cálido y seco.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.