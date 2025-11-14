El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Durante el periodo de la mañana, se prevén lluvias escasas, pero la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 75%, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para posibles descargas eléctricas. Las precipitaciones se estiman en 10 mm, con intervalos de lluvia que podrían ser intermitentes pero persistentes.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 24 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A lo largo de la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 12 grados . La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 100% de probabilidad de precipitaciones entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias sean más intensas en este periodo, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en algunas horas. La visibilidad podría verse afectada, así que se recomienda precaución al conducir.

Hacia la noche, las condiciones seguirán siendo adversas, con un cielo cubierto y tormentas que podrían continuar hasta bien entrada la madrugada del día siguiente. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , y la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar un ambiente incómodo.

Los residentes de Oia deben estar atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones adecuadas, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, tormenta y viento puede generar condiciones peligrosas, por lo que es aconsejable permanecer en lugares seguros y evitar desplazamientos innecesarios.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.