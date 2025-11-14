El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, lo que podría generar condiciones de visibilidad reducida y un ambiente húmedo. La temperatura oscilará entre los 12 y 14 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en varios momentos del día, creará una sensación de frío y malestar.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias continuas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 1 y 8 mm, siendo las horas más intensas aquellas entre la medianoche y la mañana. En particular, se prevé que las lluvias sean más intensas en los periodos de 00:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, donde se anticipa la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 28 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la humedad elevada. Durante la tarde, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero las condiciones de tormenta y lluvia escasa continuarán.

La tarde se presentará con intervalos nubosos, aunque las probabilidades de tormenta se mantendrán elevadas, alcanzando hasta un 85% en algunos periodos. Esto sugiere que, aunque pueda haber momentos de calma, es recomendable estar preparado para la posibilidad de nuevas lluvias y tormentas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 12 a 14 grados, lo que podría hacer que la noche se sienta fría y húmeda.

En resumen, O Rosal experimentará un día marcado por la lluvia y la tormenta, con temperaturas frescas y un ambiente muy húmedo. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.