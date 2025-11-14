El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Rosal según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, lo que podría generar condiciones de visibilidad reducida y un ambiente húmedo. La temperatura oscilará entre los 12 y 14 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en varios momentos del día, creará una sensación de frío y malestar.
A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 100% durante las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias continuas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 1 y 8 mm, siendo las horas más intensas aquellas entre la medianoche y la mañana. En particular, se prevé que las lluvias sean más intensas en los periodos de 00:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, donde se anticipa la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa.
El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 28 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la humedad elevada. Durante la tarde, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero las condiciones de tormenta y lluvia escasa continuarán.
La tarde se presentará con intervalos nubosos, aunque las probabilidades de tormenta se mantendrán elevadas, alcanzando hasta un 85% en algunos periodos. Esto sugiere que, aunque pueda haber momentos de calma, es recomendable estar preparado para la posibilidad de nuevas lluvias y tormentas.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 12 a 14 grados, lo que podría hacer que la noche se sienta fría y húmeda.
En resumen, O Rosal experimentará un día marcado por la lluvia y la tormenta, con temperaturas frescas y un ambiente muy húmedo. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- La alta demanda para retirar el amianto de construcciones eleva meses la espera