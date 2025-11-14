El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que podría generar condiciones inestables a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será un factor constante. Las tormentas también son muy probables, con un 80% de probabilidad en las franjas horarias más críticas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango de temperatura, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta un 98% en las primeras horas, creará una sensación de frío y malestar. La humedad comenzará a disminuir ligeramente a medida que avance el día, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevén acumulaciones significativas en otros. En total, se estima que la precipitación podría alcanzar hasta 2 litros por metro cuadrado en las horas más activas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad que podrían causar pequeñas inundaciones en áreas vulnerables.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 42 km/h, con dirección mayormente del sur y sureste. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente durante las tormentas, y es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al desplazarse.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las tormentas continuarán siendo una posibilidad. La temperatura se mantendrá estable, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Es un día ideal para permanecer en interiores y evitar actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa.

En resumen, O Porriño experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.