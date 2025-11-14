Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Grove según los datos de la AEMET

El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso con lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura oscilará entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere que será un día fresco, ideal para abrigarse.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación se mantiene alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 13:00 a 19:00. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevé una precipitación de hasta 5 mm. A medida que avance la tarde, las lluvias podrían disminuir, pero no se descartan chubascos ocasionales.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 60 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas costeras, donde se recomienda precaución a los navegantes y pescadores. La velocidad del viento variará a lo largo del día, con ráfagas más fuertes en la mañana y la tarde, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor y podría generar niebla en algunos momentos. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 75% de tormentas durante las horas de mayor inestabilidad, especialmente entre la 01:00 y las 07:00, y de 13:00 a 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

En resumen, O Grove experimentará un día fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones inestables y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.

