El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de tormenta que se mantendrán a lo largo del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 94%, generará una sensación de bochorno.

Las precipitaciones comenzarán a ser significativas desde la mañana, con valores que podrían alcanzar hasta 9 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que la lluvia sea intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde la probabilidad de precipitación es del 100%. Durante este periodo, se prevén tormentas que podrían acompañar a las lluvias, con una probabilidad de tormenta del 70%.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de hasta 43 km/h, provenientes del sureste, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, coincidiendo con los momentos de mayor actividad tormentosa.

A lo largo de la tarde, la situación meteorológica no mejorará, ya que el cielo permanecerá cubierto y las lluvias continuarán, aunque con una ligera disminución en la intensidad hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente al caer la noche.

Es importante que los residentes de Nigrán tomen precauciones ante la posibilidad de inundaciones locales y deslizamientos de tierra, dado el volumen de lluvia esperado. Se recomienda evitar actividades al aire libre y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día de hoy en Nigrán estará marcado por un tiempo adverso, con tormentas, lluvias intensas y vientos fuertes. La población debe estar preparada para enfrentar estas condiciones y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.