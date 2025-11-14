El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Mos se enfrenta a un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con tormenta, lo que indica un alto potencial de precipitaciones a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un tiempo inestable.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que caigan entre 0.1 y 4 milímetros a lo largo del día, con picos de lluvia más intensos en las horas centrales. Las tormentas serán una constante, con una probabilidad de tormenta que oscila entre el 70% y el 85% en diferentes periodos. Esto implica que los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del sur con velocidades que varían entre 6 y 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h. Este viento puede hacer que las condiciones se sientan aún más frías y contribuir a la inestabilidad del tiempo.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La tarde podría traer un leve alivio en la intensidad de las tormentas, pero la probabilidad de lluvia seguirá siendo alta hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:13.

Es recomendable que los residentes de Mos tomen precauciones, especialmente si planean salir. Llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo será esencial para enfrentar un día que promete ser complicado desde el punto de vista meteorológico. La combinación de tormentas, lluvia y viento puede generar condiciones peligrosas, por lo que se aconseja estar alerta y seguir las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.