El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas que se extenderá a lo largo del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 a 14 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescor, especialmente con la presencia de viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de incomodidad, por lo que se recomienda a los habitantes de Moraña que se vistan adecuadamente para evitar el frío y la humedad.

Las precipitaciones serán significativas, con un total estimado de 4 mm a lo largo del día. Las lluvias comenzarán a intensificarse en la mañana y se espera que continúen durante la tarde, con intervalos de tormenta que podrían ser fuertes en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 51 km/h, lo que podría generar ráfagas fuertes, especialmente durante las tormentas. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora, y se mantendrá el cielo cubierto con tormentas y lluvias escasas. La temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas de la noche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se recomienda a los conductores que extremen las precauciones en la carretera.

En resumen, el día de hoy en Moraña estará marcado por un tiempo inestable, con lluvias continuas y tormentas, temperaturas frescas y un viento fuerte. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades bajo techo y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.