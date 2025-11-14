El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas que se extenderá a lo largo del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 a 14 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescor, especialmente con la presencia de viento.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de incomodidad, por lo que se recomienda a los habitantes de Moraña que se vistan adecuadamente para evitar el frío y la humedad.
Las precipitaciones serán significativas, con un total estimado de 4 mm a lo largo del día. Las lluvias comenzarán a intensificarse en la mañana y se espera que continúen durante la tarde, con intervalos de tormenta que podrían ser fuertes en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias a lo largo del día.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 51 km/h, lo que podría generar ráfagas fuertes, especialmente durante las tormentas. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.
A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora, y se mantendrá el cielo cubierto con tormentas y lluvias escasas. La temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas de la noche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se recomienda a los conductores que extremen las precauciones en la carretera.
En resumen, el día de hoy en Moraña estará marcado por un tiempo inestable, con lluvias continuas y tormentas, temperaturas frescas y un viento fuerte. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades bajo techo y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- La alta demanda para retirar el amianto de construcciones eleva meses la espera