El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Mondariz se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas que se extenderán a lo largo del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera densa y pesada.

Las precipitaciones se esperan a lo largo de la jornada, con acumulados que podrían llegar a 5 mm en las horas más activas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. La probabilidad de lluvia es del 100% en estos periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Mondariz necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad. Las ráfagas de viento serán más fuertes en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría causar molestias a quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las tormentas podrían intensificarse, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75%, lo que sugiere que es un día propenso a fenómenos eléctricos y lluvias intensas.

En resumen, Mondariz experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y un viento notablemente fuerte. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.