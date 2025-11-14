El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé un cielo cubierto con tormenta, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que las lluvias serán constantes y, en algunos momentos, intensas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, se espera un ligero descenso a 13 grados en las horas más frescas de la tarde y la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 92% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día. Esto puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 38 km/h. Estas condiciones de viento pueden contribuir a la sensación de inclemencia, especialmente durante las tormentas. Los vientos más fuertes se esperan en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente más inestable.

La combinación de tormentas, lluvias y viento fuerte puede afectar las actividades al aire libre, por lo que se aconseja a los ciudadanos que eviten salir innecesariamente y que tomen precauciones si deben desplazarse. Las condiciones de la carretera podrían deteriorarse debido a la lluvia, y es importante estar atentos a posibles avisos de las autoridades locales sobre inundaciones o deslizamientos de tierra en áreas vulnerables.

A medida que avance el día, se espera que las tormentas continúen, con intervalos de lluvia escasa en algunos momentos, pero la tendencia general será hacia un tiempo húmedo y tormentoso. La tarde podría traer un leve respiro en la intensidad de las lluvias, pero no se descartan chubascos repentinos. Por lo tanto, es fundamental mantenerse informado a través de los canales meteorológicos y seguir las recomendaciones de seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.