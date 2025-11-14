El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. Las probabilidades de precipitación son elevadas, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que la lluvia será un fenómeno constante.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados a lo largo del día. Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que se prevé, que rondará entre el 77% y el 99%, creará una sensación de frío que podría ser más intensa de lo habitual. La humedad alcanzará su punto máximo en las primeras horas, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 16 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en momentos de mayor intensidad. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.

A medida que avance el día, se prevé que las tormentas se intensifiquen, especialmente en los periodos de la tarde y la noche. Las probabilidades de tormenta son altas, con un 75% de posibilidad en las primeras horas y un 80% en la franja de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de lluvias intensas y ráfagas de viento.

La precipitación acumulada podría variar, pero se estima que en algunos periodos se registren hasta 7 mm de lluvia, lo que podría causar encharcamientos en las calles y afectar la visibilidad. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al conducir y eviten actividades al aire libre que puedan verse comprometidas por el mal tiempo.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias constantes y tormentas. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las medidas necesarias para mantenerse a salvo durante este día de condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.