El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la presencia de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipa un ambiente de tormenta, con intervalos de lluvia que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para lluvias significativas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, aunque se espera un ligero descenso a 12 grados en las horas más frescas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la mañana y fluctuando entre el 78% y el 94% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y malestar.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 51 km/h en las horas de la tarde. Este viento, combinado con las condiciones de tormenta, podría generar situaciones peligrosas, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que eviten actividades al aire libre y que tomen precauciones adicionales si deben desplazarse.

A medida que avance el día, las tormentas continuarán, con intervalos de lluvia escasa y moderada. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 2 y 5 mm en las primeras horas, aumentando en la tarde. La intensidad de las tormentas podría variar, pero se espera que la actividad eléctrica sea notable, con un 75% de probabilidad de tormentas en los periodos críticos de la tarde.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y tormentas que traerán lluvias intensas a Meaño. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad. La combinación de viento fuerte, alta humedad y tormentas eléctricas puede crear condiciones complicadas, por lo que es fundamental mantenerse informado y actuar con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.