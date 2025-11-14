El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica un inicio de jornada complicado. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, que se espera sea escasa en algunos momentos, pero que podría intensificarse a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 97%, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad será especialmente notable en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h. Esta intensidad del viento, junto con las condiciones de tormenta, podría provocar un ambiente inestable, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas costeras y áreas expuestas.

A medida que avance el día, la situación meteorológica no mostrará signos de mejora. La tormenta se mantendrá activa, con intervalos nubosos y lluvias intermitentes. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75%, lo que aumenta la posibilidad de que se produzcan descargas eléctricas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre que puedan poner en riesgo su seguridad.

En la tarde, las condiciones seguirán siendo desfavorables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias más intensas. La temperatura podría descender ligeramente, lo que acentuará la sensación de frío. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se aconseja a los conductores extremar las precauciones en las carreteras.

En resumen, el día de hoy en Marín se presenta como uno de los más complicados del mes, con tormentas, lluvias y un ambiente frío y húmedo. Es fundamental que la población tome las medidas necesarias para protegerse y mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.