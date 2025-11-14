El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Lalín se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, con ligeras variaciones que podrían llevarla a 10 grados en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y hasta 0.6 mm en las siguientes.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 18 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro momentáneo de la lluvia. Sin embargo, la probabilidad de tormenta también está presente, con un 75% de posibilidades entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. La temperatura se mantendrá en torno a los 10-11 grados, y la probabilidad de lluvia seguirá presente, aunque con acumulaciones menores. La humedad relativa podría descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que mantendrá el ambiente fresco y húmedo.

En resumen, los habitantes de Lalín deben prepararse para un día de cielos cubiertos y lluvias ligeras, con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.