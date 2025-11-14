El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de tormenta que se intensificarán en los periodos posteriores. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 99%, generará una sensación de bochorno.

Las precipitaciones comenzarán a manifestarse desde la madrugada, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que la lluvia se intensifique, alcanzando hasta 5 mm en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la isla se enfrenten a lluvias continuas y, en algunos momentos, intensas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas que oscilarán entre los 25 y 51 km/h, predominando la dirección del sur. Estas condiciones de viento, junto con la inestabilidad atmosférica, aumentan la posibilidad de tormentas eléctricas, con una probabilidad del 70% de que se produzcan en los periodos más críticos del día.

A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá cubierto con tormentas, y se prevé que las lluvias sean escasas en algunos momentos, pero la tendencia general será hacia un aumento en la intensidad de las precipitaciones. En la tarde, la situación no mejorará, y se mantendrán los intervalos nubosos con tormentas, lo que podría dificultar las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas eléctricas. La temperatura comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 13 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que contribuirá a una sensación de incomodidad.

En resumen, los habitantes de A Illa de Arousa deben prepararse para un día de clima inestable, con tormentas y lluvias que podrían afectar sus planes. Se recomienda precaución al desplazarse y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.