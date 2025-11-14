El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que la lluvia será una constante. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, con una ligera disminución a 13 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la posibilidad de que la lluvia sea persistente. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente incómodo para los que se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad acumulada sea significativa, con valores que oscilan entre 0.1 y 2 mm en diferentes periodos. Las lluvias más intensas se prevén entre las 6 y las 7 de la tarde, donde se podrían registrar hasta 2 mm de agua. Esto, sumado a la probabilidad de tormentas, que se sitúa en un 75% durante la tarde, podría generar condiciones adversas, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople del sur con velocidades que alcanzarán hasta los 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se registrarán ráfagas que podrían superar los 52 km/h, lo que podría causar molestias y complicaciones en la movilidad, especialmente en zonas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene que salir. La temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 13 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento.

En resumen, A Guarda experimentará un día de noviembre típico, con cielos cubiertos, lluvias constantes y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se preparen para un día de inclemencias meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.