El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Gondomar se prepara para un tiempo mayormente inestable, con condiciones que sugieren la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían comenzar a manifestarse en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias significativas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, sin grandes variaciones, lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 94% en las primeras horas. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 27 km/h, y ráfagas que podrían superar los 40 km/h en momentos de tormenta. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, así que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir.

A lo largo del día, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 70% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que las tormentas podrían ser intensas, con la posibilidad de lluvias escasas pero continuas, lo que podría llevar a acumulaciones de agua en algunas áreas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por las condiciones de lluvia y tormenta, especialmente durante los periodos más intensos. Los conductores deben estar atentos a la carretera y ajustar su velocidad en consecuencia.

A medida que se acerque la tarde, aunque las tormentas podrían disminuir ligeramente, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas. Sin embargo, la posibilidad de lluvias persistirá, lo que significa que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En resumen, Gondomar enfrentará un día de clima inestable, con tormentas y lluvias que dominarán el panorama. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento fuerte hará que sea un día para mantenerse alerta y preparado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.