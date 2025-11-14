El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormentas, lo que podría generar condiciones inestables a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será un factor constante. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 3 mm en diferentes momentos del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, rondando los 10 a 12 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa, que se sitúa entre el 81% y el 100%, creará una sensación de frío y humedad en el ambiente. La humedad alcanzará su punto máximo en las primeras horas, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 17 y 29 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 53 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad en las carreteras.

A medida que avance el día, se prevé que las tormentas continúen, especialmente en los periodos de la tarde y la noche, donde la probabilidad de tormenta se mantiene alta, alcanzando hasta el 75% en ciertos intervalos. Los intervalos nubosos con lluvia escasa también serán comunes, lo que sugiere que, aunque habrá momentos de calma, la inestabilidad atmosférica persistirá.

Es recomendable que los residentes de Forcarei tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que las condiciones sean incómodas y potencialmente peligrosas. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, el tiempo en Forcarei hoy será marcado por la presencia de tormentas y lluvias, con temperaturas frescas y un viento notable. La situación meteorológica requiere atención y precaución, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.