El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente lluvioso y nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán con una intensidad moderada, alcanzando hasta 6 mm en las primeras horas, y se espera que continúen durante la mayor parte del día, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando a un 85% hacia la tarde. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 51 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A pesar de que la velocidad del viento se moderará, se mantendrá en torno a los 25-30 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la lluvia.

La probabilidad de precipitación es del 100% durante todo el día, lo que significa que es muy probable que los habitantes de A Estrada se enfrenten a lluvias continuas. Además, hay un 70% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más intensos. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes y lluvias escasas en la tarde. Sin embargo, la posibilidad de chubascos persistirá, y se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en A Estrada hoy será mayormente lluvioso y fresco, con temperaturas moderadas y alta humedad. Las condiciones meteorológicas sugieren un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.