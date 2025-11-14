El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Cuntis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia y tormentas. La situación se prevé especialmente intensa durante los periodos de la mañana y la tarde, con un 100% de probabilidad de precipitación entre las 01:00 y las 19:00 horas. Los ciudadanos deben estar preparados para un ambiente húmedo y potencialmente peligroso debido a las tormentas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados a lo largo del día. Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío y malestar. La humedad comenzará a disminuir ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede provocar condiciones de visibilidad reducida y aumentar el riesgo de accidentes, especialmente en carreteras y caminos rurales. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios.

A medida que avance el día, las tormentas continuarán siendo una constante, con intervalos de lluvia escasa y tormentas eléctricas. La probabilidad de tormenta se mantiene en un 70% durante todo el día, lo que sugiere que los truenos y relámpagos serán comunes. Los habitantes de Cuntis deben estar atentos a las alertas meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

En resumen, el día de hoy en Cuntis se presenta como un día de inclemencias meteorológicas, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas que dominarán el panorama. Las temperaturas frescas, la alta humedad y el viento fuerte contribuirán a un ambiente complicado. Es fundamental que la población tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar en estas condiciones adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.