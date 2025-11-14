El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Catoira se prepara para un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de tormenta que se intensificarán a lo largo del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, generará una sensación de bochorno.

Las precipitaciones comenzarán a ser significativas, con acumulados que podrían llegar a los 5 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Catoira se enfrenten a lluvias continuas y, en ocasiones, intensas. Las tormentas eléctricas también son un factor a considerar, con un 70% de probabilidad de que se produzcan en intervalos de tiempo específicos, especialmente entre la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 49 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, riesgos de caída de ramas o estructuras débiles. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá entre 12 y 32 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de frío, especialmente con la combinación de la lluvia y la humedad.

A lo largo de la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, con momentos de nubosidad muy densa. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al conducir y realizar actividades al aire libre. La tarde será particularmente complicada, con la posibilidad de que las tormentas se intensifiquen, lo que podría llevar a acumulaciones de agua en las calles y a la formación de charcos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora inmediata. La temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 13 grados, lo que, junto con la humedad y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Los residentes deben estar preparados para un día de clima adverso, con la recomendación de mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.