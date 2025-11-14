El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con un acumulado estimado de 0.1 mm en la madrugada, aumentando a lo largo de la mañana y alcanzando hasta 8 mm en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá constante, oscilando entre los 10 y 12 grados . Este ambiente fresco, combinado con una alta humedad relativa que rondará el 90%, generará una sensación térmica más baja de lo habitual. La humedad alcanzará su punto máximo en la mañana, con un 94% a las 8:00, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en los momentos más intensos. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga entre 18 y 39 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las lluvias. Este viento, junto con la inestabilidad atmosférica, incrementa la probabilidad de tormentas, que se estima en un 70% en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas. Las tormentas se intensificarán, y se prevé que la lluvia sea más intensa en la tarde, con acumulados que podrían superar los 5 mm. La probabilidad de tormenta se incrementará hasta un 80% en las horas cercanas al ocaso, lo que podría generar situaciones de riesgo en la carretera y en actividades al aire libre.

Es recomendable que los habitantes de A Cañiza tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen salir durante la tarde. Se aconseja llevar paraguas y evitar zonas propensas a inundaciones. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se sugiere conducir con precaución.

En resumen, el día de hoy en A Cañiza estará marcado por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y un ambiente fresco y húmedo. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y actuar con precaución será clave para afrontar este día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.