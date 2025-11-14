El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre de 2025, Cangas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que indica un inicio de jornada complicado. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 14 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 13:00 a 19:00. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a los 17 mm en total, lo que podría causar problemas de visibilidad y condiciones resbaladizas en las carreteras. La lluvia será acompañada de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 80% en las primeras horas y del 75% en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se esperan rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h, especialmente en las horas de la tarde. El viento soplará mayormente del sur y sureste, lo que podría intensificar la sensación de frío, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al salir, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre o que deban desplazarse.

A medida que avanza el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. Las tormentas continuarán, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya ligeramente hacia la noche. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas nocturnas descenderán a unos 13 grados .

La combinación de tormentas, lluvias y viento fuerte puede generar situaciones de riesgo, como inundaciones en áreas propensas y caídas de ramas o árboles. Se aconseja a la población que permanezca atenta a las actualizaciones meteorológicas y que evite desplazamientos innecesarios durante las horas más críticas del día.

En resumen, hoy en Cangas se anticipa un día de tormentas intensas, lluvias persistentes y vientos fuertes. La población debe estar preparada para enfrentar estas condiciones adversas y seguir las recomendaciones de las autoridades locales para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.