El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con tormentas que podrían generar lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 99%, creará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas continúen deteriorándose. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 2 y 5 mm en las primeras horas. Las tormentas serán un factor constante, especialmente en los periodos de mayor actividad, que se prevén entre las 07:00 y las 13:00 horas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 47 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a más lluvias. La temperatura se mantendrá estable, pero la sensación de frío podría intensificarse debido al viento.

En la tarde, la probabilidad de tormentas seguirá siendo alta, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en intervalos específicos. Las lluvias continuarán siendo escasas, pero persistentes, lo que podría generar acumulaciones en algunas zonas. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las horas más frescas del día.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados. La probabilidad de tormentas y lluvias se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la medianoche. En resumen, los habitantes de Cambados deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas que podrían afectar sus actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.