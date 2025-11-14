El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que generará un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , lo que puede resultar algo fresco para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que es muy probable que se registren lluvias significativas, con acumulaciones que podrían variar entre 1 y 3 mm en las primeras horas del día. La lluvia será más intensa en las primeras horas, con intervalos de lluvia escasa a medida que se acerque la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante todo el día. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos también jugarán un papel importante, con ráfagas que alcanzarán hasta 43 km/h desde el sur, lo que podría generar un ambiente ventoso y algo incómodo para quienes se encuentren en la calle.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad y lluvias escasas. La temperatura podría descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 13 grados . La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 70% durante la tarde, lo que sugiere que es prudente estar preparado para condiciones climáticas adversas.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones climáticas podrían afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas que marcarán la pauta, haciendo de este un día ideal para actividades en interiores.

