El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con un predominio de cielos cubiertos y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté completamente cubierto, con tormentas que podrían generar lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intensas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, con una ligera disminución a 13 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, oscilando entre el 77% y el 97%. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 38 km/h en sus rachas más fuertes. Estas ráfagas de viento, combinadas con las tormentas, podrían provocar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir.

A lo largo del día, se anticipan intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde, aunque las tormentas continuarán siendo una posibilidad constante. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, con un 75% en los periodos críticos, lo que sugiere que los truenos y relámpagos podrían ser parte del panorama.

Es importante que los residentes de Bueu estén preparados para condiciones climáticas adversas. Se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de tormentas, viento fuerte y alta humedad podría generar situaciones complicadas, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

En resumen, el día de hoy en Bueu se caracterizará por un tiempo tormentoso, con lluvias intensas y vientos fuertes. La comunidad debe estar alerta y tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad ante este panorama meteorológico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.