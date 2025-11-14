El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con tormenta, lo que generará una sensación de inestabilidad. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 13 grados durante la mayor parte del día, con ligeras variaciones que podrían llevarlas a descender a 12 grados en algunos momentos.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, oscilando entre el 82% y el 93%, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que Barro reciba entre 0.1 y 5 milímetros de lluvia a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias significativas. Las tormentas también son una posibilidad real, con un 75% de probabilidad de tormenta en las horas centrales del día, lo que podría generar condiciones adversas y, en algunos casos, tormentas eléctricas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en momentos de mayor intensidad. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los habitantes de Barro que se vistan adecuadamente para el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de que las tormentas continúen. Las temperaturas podrían descender ligeramente, alcanzando los 12 grados en las últimas horas del día. La puesta de sol se producirá a las 18:13, momento en el que la oscuridad traerá consigo un aumento en la sensación de frío.

En resumen, el día de hoy en Barro se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, lo que obligará a los residentes a estar preparados para condiciones climáticas adversas. Se aconseja precaución al salir y mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.