El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de noviembre de 2025, Baiona se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que la lluvia será un factor constante. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 9 mm, con picos de hasta 4 mm en las horas más intensas.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 94%, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad, junto con el cielo cubierto, contribuirá a un ambiente gris y sombrío.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas de hasta 43 km/h, provenientes del sureste, lo que podría intensificar la sensación de frío. En las primeras horas del día, la velocidad del viento alcanzará los 21 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas.
La probabilidad de tormentas es alta, con un 70% de posibilidad en los intervalos de la mañana y un 75% por la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Baiona deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de lluvias intensas y ráfagas de viento. Es recomendable que se tomen precauciones, especialmente en actividades al aire libre.
A medida que el día avance, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inalteradas, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables, pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la humedad. La puesta de sol se anticipa para las 18:14, momento en el que las condiciones podrían seguir siendo adversas.
En resumen, Baiona enfrentará un día de mal tiempo, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y que eviten salir sin la debida protección ante las inclemencias del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.
