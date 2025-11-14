El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de noviembre

El día de hoy, 14 de noviembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se intensificarán conforme avance el día. La temperatura se mantendrá en torno a los 13-14 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día progrese, se espera que la humedad fluctúe, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con un acumulado estimado de 1 a 6 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes de As Neves necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las tormentas también son una posibilidad real, con un 70% de probabilidad en las primeras horas y aumentando a un 80% en la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 61 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de objetos ligeros al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas que continuarán. Las temperaturas se mantendrán estables, pero la combinación de viento, humedad y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Es recomendable que los habitantes de As Neves tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra. La situación meteorológica sugiere que es un buen día para quedarse en casa, disfrutar de actividades bajo techo y mantenerse informados sobre cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-13T21:56:07.