El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el sureste a velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y ventoso.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa lleven paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El pronóstico también indica una posibilidad de tormentas, con un 70% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar brevemente las precipitaciones.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas variaciones que podrían permitir la aparición de nubes altas hacia la tarde. Sin embargo, no se anticipan períodos prolongados de sol. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En resumen, los habitantes de Vilanova de Arousa deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un ambiente fresco y ventoso. Las condiciones meteorológicas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, aunque aquellos que deban salir deben estar atentos a las condiciones cambiantes y llevar consigo protección contra la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.