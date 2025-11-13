El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A lo largo de la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 14 grados. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en las horas de la tarde. Las precipitaciones se prevén en forma de lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 0.5 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Vilagarcía necesiten paraguas a mano.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará el 65% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la combinación de viento, lluvia y tormentas podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose alrededor de los 15 grados. El cielo seguirá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. La puesta de sol se producirá a las 18:14, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrece la oportunidad de disfrutar de la belleza del paisaje gallego bajo un manto de nubes. Los residentes de Vilagarcía de Arousa deben prepararse para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.