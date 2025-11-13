El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. A lo largo de la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo.

Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que indica que es probable que se registren lluvias escasas. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una intensidad variable. En particular, se espera que entre las 08:00 y las 14:00, la precipitación sea de aproximadamente 0.1 mm, lo que no debería causar mayores inconvenientes, pero sí es recomendable estar preparado para posibles chubascos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. En las horas más cálidas del día, especialmente entre las 15:00 y las 17:00, se prevé que el viento aumente su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente más ventoso y fresco.

La humedad relativa será alta, rondando el 86% en las primeras horas y aumentando hasta el 100% en la tarde, lo que puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente si se producen lluvias. Esta alta humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 65% de posibilidad de tormenta en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que la tarde y la noche podrían ser más inestables. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Es un buen día para llevar un paraguas y abrigarse bien, especialmente si se planea estar al aire libre durante la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.