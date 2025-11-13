El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubes altas que se alternarán con nubes más densas. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de las 09:00, la intensidad de la lluvia podría aumentar, con registros de hasta 0.3 mm en las horas siguientes. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de mayor precipitación, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 45 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta que, con la combinación de la alta humedad y el viento, la percepción del frío podría ser más intensa de lo habitual.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la mañana y la tarde. Esto podría dar lugar a episodios de lluvia más intensa, aunque de corta duración. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 15 grados, pero con la llegada de la noche, se espera que descienda nuevamente a 14 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.