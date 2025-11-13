El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

Hoy, 13 de noviembre de 2025, la predicción meteorológica para Vigo indica un día mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura constante de alrededor de 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 17 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 19:00, con un 100% de posibilidades de lluvia en varios periodos. Se espera que las precipitaciones sean escasas en la mañana, pero podrían intensificarse hacia la tarde, acumulando hasta 2 mm de lluvia en total. Las rachas de viento también serán notables, con velocidades que oscilarán entre 18 y 42 km/h, predominando del sur y sureste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando picos del 100% en la mañana, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda y posiblemente incómoda para algunos. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría favorecer la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 70% en los periodos más críticos, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El orto se producirá a las 08:22 y el ocaso a las 18:15, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de inclemencia. A lo largo del día, se recomienda precaución al conducir, especialmente en carreteras que puedan estar mojadas o resbaladizas debido a la lluvia.

En resumen, hoy en Vigo se anticipa un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.