El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también indica un ambiente propenso a la formación de precipitaciones. De hecho, se prevé que la probabilidad de lluvia sea significativa, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 1.0 mm en las primeras horas, aumentando a 8 mm en la tarde, lo que sugiere que se podrían experimentar lluvias más intensas.

Además, existe una alta probabilidad de tormentas, con un 60% de posibilidad durante la tarde. Esto podría traer consigo ráfagas de viento que, aunque moderadas, podrían alcanzar hasta 50 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Los vientos soplarán predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando a 15-24 km/h en la tarde.

A lo largo del día, las condiciones del cielo variarán entre cubierto y muy nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Las nubes altas también estarán presentes, pero no se espera que generen precipitaciones significativas. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Es recomendable que los habitantes de Valga se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones podrían afectar las actividades al aire libre, por lo que se sugiere planificar en consecuencia. A medida que se acerque la tarde, es probable que las lluvias se intensifiquen, por lo que es prudente estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.