El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 13 de noviembre

El día de hoy, 13 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas en la tarde, con acumulados que podrían llegar hasta los 5 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 65% de posibilidad de que se produzcan durante la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, por lo que se aconseja precaución si se está en la calle o en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 15 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo. Las lluvias continuarán, aunque se espera que sean más ligeras en comparación con las horas anteriores.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-12T20:57:11.